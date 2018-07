Mesmo vetado, Rogério Ceni é relacionado para jogo de 'despedida'

Mesmo sem poder jogar, Rogério Ceni estará presente naquela que era para ser sua última partida oficial pelo São Paulo no Morumbi. Convidado pelo técnico interino Milton Cruz, o goleiro foi relacionado e está concentrado com o restante do elenco para o jogo diante do Figueirense, neste sábado, às 17h.

"Eu já estaria no Morumbi de qualquer maneira, com condições de jogo ou não, porque é um costume que tenho. Sempre gosto de estar com o time, mas desta vez foi um convite do Milton Cruz para que eu estivesse com o elenco. E eu também gostaria de estar concentrado hoje (sexta), com a perspectiva do que fazer na partida para ajudar a equipe, mas infelizmente o tempo de recuperação não foi suficiente", comentou o goleiro.

Ceni ainda se recupera de uma ruptura do ligamento tíbio-fibular do pé direito e não entra em campo desde o clássico contra o Santos, dia 28 de outubro. O goleiro corre contra o tempo para fazer pelo menos mais uma partida oficial pelo São Paulo, diante do Goiás, no domingo da semana que vem, na última rodada do Brasileirão.

"A dedicação na minha recuperação foi grande, o trabalho de todos os profissionais do REFFIS também, mas não conseguimos a reabilitação. Estou há quase um mês sem jogar, então precisaria de um tempo maior de preparação para não prejudicar a equipe", explicou.

Rogério Ceni vai se aposentar ao fim da temporada e ainda terá mais uma oportunidade de jogar no Morumbi, num amistoso festivo programado para 11 de dezembro. Assim, esta sexta-feira será a última noite que Ceni dormirá no CT da Barra Funda, sua casa há 25 anos.

"Esta é a minha última concentração no CT. Por isso, gostaria de estar presente com os meus companheiros e viver essa situação pela última vez na minha carreira", diz Ceni. Sem ele, Denis será mais uma vez o titular, enquanto Renan Ribeiro fica no banco de reservas.