Vetado, Guilherme aumenta lista de desfalques para Levir

O técnico Levir Culpi vai ter muitos problemas para montar a equipe do Atlético-MG para enfrentar o Sport, sábado, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. A lista de desfalques, que já era grande, agora conta também com o meia-atacante Guilherme, que sente dores musculares e foi vetado pelo departamento médico.

Guilherme foi substituído aos 13 minutos do primeiro tempo na partida de terça-feira à noite, contra o Bahia. Ao tentar um passe para Luan, sentiu dores no músculo anterior da coxa direita e pediu para sair. Ele ainda não passou por exames de imagem, mas já está descartado para o jogo contra o Sport e também para a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, quarta, contra o Flamengo.

Diante do Sport, o Atlético também não vai contar com o atacante Diego Tardelli, expulso contra o Bahia, o zagueiro Edcarlos e o também atacante Luan, que receberam o terceiro cartão amarelo.

Como Jô está afastado, Emerson, Rever e Léo Silva machucados, Levir Culpi deve ter problemas para montar a defesa e o ataque. Na zaga, as opções são os garotos Jemerson e Tiago. Já na frente o treinador conta com André, Carlos, Marion e Cesinha, apenas.