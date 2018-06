Vetado pela seleção da Colômbia, Cuéllar desfalca Flamengo contra o Bahia

Vetado pela seleção da Colômbia, o volante Gustavo Cuéllar ficou de fora da lista de relacionados do Flamengo para o jogo contra o Bahia, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão.

Cuéllar foi vetado da partida porque ele foi incluído na lista de 35 jogadores convocados pelo técnico José Pékerman para defender a seleção colombiana na Copa do Mundo da Rússia. É possível que o volante fique fora da relação de 23 atletas, mas o treinador só confirmará a lista na segunda-feira e não liberou os suplentes para seguirem jogando pelos seus times.

Nesta quarta-feira, Cuéllar treinou normalmente com os demais jogadores do Flamengo. Porém, foi descartado da lista de relacionados do técnico Maurício Barbieri para o confronto no Maracanã.

O colombiano também deve ser baixa na rodada seguinte do Brasileirão, quando o Flamengo enfrentará o Corinthians, no domingo, também no Maracanã, pela nona rodada.

Confira a lista relacionados do Flamengo:

Goleiros : César, Diego Alves, Thiago;

Laterais : Rodinei, Kleber, Renê, Michael;

Zagueiros : Rhodolfo, Léo Duarte, Thuler;

Meio-campistas : Jonas, William Arão, Rômulo, Jean Lucas, Diego, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá, Ederson;