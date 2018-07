Vetado pelo São Paulo, Cortez mantém futuro indefinido

"Sei que eles [empresários] estão trabalhando para conseguir o melhor para mim e estou no aguardo do melhor desfecho possível", diz o lateral, que vai se reapresentar ao São Paulo na próxima segunda, apesar dos treinos em separado. "Vou me reapresentar normalmente ao São Paulo na segunda-feira e continuarei esperando a decisão sobre meu futuro".

Cortez está afastado do elenco principal do São Paulo desde o dia 10 de maio, juntamente com outros seis jogadores, que não fazem mais parte dos planos da comissão técnica. O corte no elenco foi uma das consequências da dolorosa eliminação da equipe nas oitavas de final da Copa Libertadores.