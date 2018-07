Vetado por lesão, Dagoberto dá lugar a Willian no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - O técnico Marcelo Oliveira confirmou nesta sexta-feira que deixará Dagoberto de fora da segunda partida do Cruzeiro no Brasileirão. O atacante, ainda se recuperando de lesão, será substituído por Willian no jogo contra o São Paulo, domingo, em Uberlândia.

Com esta decisão, o treinador dá mais tempo para Dagoberto se reabilitar de um problema físico na coxa direita para poder estar em condições de defender o Cruzeiro no segundo jogo contra o Cerro Porteño, na próxima quarta, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Sem Dagoberto para o fim de semana, Marcelo Oliveira vai escalar o ataque cruzeirense com Willian e Júlio Baptista. O time está confirmado com: Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Samudio; Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Willian e Júlio Baptista.

"Estamos preparados e na expectativa de fazer um grande jogo, contra um ótimo adversário também e deve ser um jogo muito interessante", afirmou o treinador. "Tivemos uma semana muito proveitosa, trabalhando situações que normalmente não se pode quando se joga quarta e domingo, quarta e sábado", declarou.

Confira a lista de jogadores relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Elisson e Fábio;

Laterais: Ceará, Mayke, Egídio e Samudio;

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Dedé e Léo;

Volantes: Henrique, Lucas Silva, Nilton, Souza e Tinga;

Meias: Alisson, Everton Ribeiro, Júlio Baptista, Marlone e Ricardo Goulart;

Atacantes: Borges, Marcelo Moreno e Willian.