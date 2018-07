'Vetado' por palmeirenses, Richarlyson pede respeito à vida pessoal

SÃO PAULO - Depois de ter visto uma parte da torcida do Palmeiras estender uma faixa escrito "A homofobia veste verde" quando seu nome era especulado no Palestra Itália, o volante Richarlyson, do Atlético-MG, lamentou a atitude dos torcedores.

"É engraçado, ninguém contesta outras coisas que não tem o nome do Richarlyson, mas estou acostumado. Importante é que a minha família, pessoas do clube gostam de mim como eu sou, vamos parar com isso", afirmou Richarlyson, em entrevista à Rádio Itatiaia.

O ex-são-paulino relembrou a época em que defendia o time do Morumbi e parte da torcida não o apoiava. "Já vivi isso em 2005, em 2012 volta isso de novo, vamos botar a bola para frente, parar com isso, respeitar a pessoa independente da opção sexual, do credo, da religião, ela trabalhando, dando o seu máximo é o que interessa".

"Estamos no século 21, tanta coisa já mudou e as pessoas ficam preocupados com a vida pessoal de cada um. Cada um tem a sua maneira de viver e pensar e a minha é essa, queira ou não aceitar o Richarlyson, não estou nem ai, sou bem aceito no Atlético e agradeço", completou.

Já descartado dos planos da diretoria palmeirense, o volante agradeceu o interesse em seu futebol. "Fiquei muito feliz e satisfeito de saber que um treinador com o gabarito do Felipão fez N elogios para mim, isso que me faz pensar, continuar trabalhando e dar o melhor em campo", disse.