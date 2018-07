Vetado, Ramires desfalca seleção em jogo com a Rússia

Ramires já havia ficado de fora do jogo com a Itália, na quinta-feira, mas era esperado por Luiz Felipe Scolari para o duelo com os russos. O jogador do Chelsea, que mora em Londres, era aguardado na concentração brasileira na noite de sábado, mas só se apresentou neste domingo, acompanhado da médica do clube inglês.

Ao chegar, Ramires avisou que não estava 100% para o amistoso. "Eu fiz tratamento todos estes dias, pela manhã e à tarde, mas músculo é complicado. Ainda não está legal", declarara o jogador, antes de ser avaliado pelo médico da seleção, José Luiz Runco.

E, como previra o próprio jogador, acabou sendo vetado pelo departamento médico da seleção. Ramires foi desconvocado porque não se recuperou completamente da lesão muscular na coxa direita sofrida durante partida do Chelsea, na semana passada.

Com este corte, sobe para quatro o número de baixas na seleção nesta sequência de dois amistosos na Europa. Antes de Ramires, o treinador perdeu o zagueiro Dedé, o volante Paulinho e o atacante Lucas. Felipão não deve convocar mais nenhum jogador para a partida.