Vetados, Jorge Henrique e Julio Cesar desfalcam Vasco contra o Goiás

A dupla nem viajou com o elenco para Goiânia. Jorge Henrique se queixou de dores na panturrilha direita, enquanto o lateral reclamou de dores na coxa direita. Eles chegaram a fazer exames nesta segunda, mas o Vasco não informou maiores detalhes sobre a condição física da dupla. Mas, aparentemente, não se trata de casos graves.

Jorge Henrique teria apresentado evolução nos últimos dois dias após deixar o campo ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Oeste, no sábado. Tanto no caso dele quanto no de Julio Cesar, a opção da comissão técnica foi a de preservar os jogadores, em razão da sequência de jogos que o Vasco tem pela frente, tanto na Série B quanto na Copa do Brasil.

O treinador Jorginho deve escalar Eder Luis na vaga de Jorge Henrique e Henrique no lugar de Julio Cesar. O Vasco deve entrar em campo, às 21h30 esta terça, escalado com Martín Silva; Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Henrique; Douglas Luiz, Andrezinho e Nenê; Júnior Dutra, Eder Luis e Éderson.