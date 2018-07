Veterano, Danilo descarta se aponsentar ao final do novo contrato em 2015

SÃO PAULO - O meia Danilo comemorou a renovação de contrato mas evitou falar em encerrar a carreira no Corinthians. Ele prorrogou seu vínculo até julho de 2015 e vai completar cinco e anos e meio de clube. Quando encerrar o novo contrato ele terá 36 anos.

"É difícil falar em encerrar a carreira aqui, primeiro penso em jogar, vou deixar isso mais pra frente. O importante é que deu tudo certo, eu queria, o clube também, e acabou essas especulações", afirmou o meia em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Danilo, que completa 35 anos em junho, tinha contrato somente até julho e já poderia assinar um pré-contrato com outras equipes. O Vitória chegou a oferecer um contrato até o final de 2015, mas ele recusou e preferiu negociar uma renovação com o Corinthians, clube que defende desde 2010.

A concorrência com Jadson, que vive grande fase, e com Renato Augusto não assusta o experiente Danilo. Ele adotou um discurso conciliador e disse que a disputa é sadia.

"A chegada do Jadson deu mais qualidade ao time, e acho que quanto mais jogadores de qualidade é melhor para o time. Tem desgaste, lesão. Vou esperar minha oportunidade para que possa entrar e jogar."

O Corinthians volta a campo na quarta-feira contra o Linense, em Lins. Terceiro colocado do Grupo B, com 17 pontos, o time de Mano Menezes torce contra Audax, Ituano e Botafogo para avançar às quartas de final do Campeonato Paulista.