Veterano De Sanctis deixa Napoli e acerta com a Roma Depois de perder o titular Stekelenburg para o Fulham, a Roma foi atrás de um goleiro substituto e o anunciou nesta quinta-feira. O clube da capital italiana confirmou a contratação do veterano Morgan De Sanctis, de 36 anos, que estava no Napoli há quatro temporadas. Apesar da idade, o jogador assinou contrato por dois anos com a equipe.