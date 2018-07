Veterano Julio dos Santos exalta parceria com jovem Evander no Vasco

O Vasco estreou com vitória na Florida Cup no último domingo, ao derrotar de virada o Barcelona-EQU por 2 a 1. Foi a oportunidade para o técnico Cristóvão Borges observar Evander e Julio dos Santos, juntos, dividirem as funções de volante no meio de campo. E o experiente paraguaio, de 33 anos, foi só elogios para o garoto de 18.

"É uma grande prazer para mim jogar ao lado de um menino como o Evander. O conheço bem, pois no ano passado concentramos juntos, ficamos no mesmo quarto e criamos uma boa relação. Fico feliz por vê-lo iniciar a temporada como titular, mais ainda por ele ter muito bem na estreia. É um garoto muito bom, educado e que tem um grande potencial. Espero que nesse ano ele possa fazer tudo o que sabe, demonstre todo futebol que possui", disse Julio.

De fato, Evander dividiu quarto com o paraguaio nas oportunidades que teve entre os profissionais no ano passado. Em 2017, ele começou como uma das principais apostas de Cristóvão e, sem cerimônia, agradeceu seu companheiro de meio de campo pelo momento que vive.

"O Julio foi como um pai para mim dentro do clube quando subi para o profissional. Viramos parceiros de quarto e agora tivemos a chance de jogar juntos, um do lado do outro, na minha nova função. Ele sempre jogou ali e me passa dicas importantes para que eu tenha sucesso, como se posicionar bem para correr menos dentro de campo. Não esperava ter uma relação dessa no profissional, ainda mais sendo garoto. É uma coisa boa. Agradeço a ele por ter me acolhido", comentou o jovem.