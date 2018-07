Veterano, Léo cobra mais personalidade dos garotos do Santos

SANTOS - O lateral-esquerdo Léo cobrou mais personalidade para os jovens que têm ganhado chances de atuar no Santos de Muricy Ramalho. Na análise do jogador mais velho do elenco santista, os garotos, muitos deles campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo do ano, têm que aproveitar a oportunidade que lhes vem sendo dada.

"Personalidade", respondeu, quando perguntado sobre o que faltava para a garotada. "Futebol não é só correr. É usar o espaço, usar o que tem de melhor, mas da maneira correta. É isso que eu estou passando. Muita gente cobrava isso, eles (garotos) estão sendo utilizados", destacou o lateral.

Léo, porém, foi todo elogios a Giva, autor dos dois gols do Santos na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, quinta à noite. "Da molecada, é o que está melhor, pela confiança, maturidade que está tendo. Ajuda na marcação, segura a bola na frente. Da molecada que subiu, é o mais preparado. Espero que os outros tenham ele como exemplo."

Giva deverá ser mantido no time titular do Santos para o clássico de domingo, contra o Palmeiras, no Pacaembu. Como Pato Rodríguez e Felipe Anderson estão suspensos, Marcos Assunção machucado, e Neymar e Montillo estão com suas seleções, a tendência é Alan Santos e Neilton disputarem uma vaga. André deve reassumir a titularidade no ataque.

O Palmeiras também virá com meia força. São sete desfalques no total para Gilson Kleina. Mas Léo acredita que mesmo assim o Pacaembu pode receber um bom público. "Não sei se é sem atrativo. Desfalque tem, mas é clássico. Esperamos que tenha muito publico, é um jogo importante para ambos."