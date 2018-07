Veterano Léo elogia chegada de Oswaldo de Oliveira ao time do Santos

SANTOS - O veterano meia Léo, de 38 anos, elogiou nesta quinta-feira a contratação de Oswaldo de Oliveira como técnico do Santos. O jogador também acaba de encerrar com a diretoria as conversas para um novo vínculo com o clube da Vila Belmiro, validado até o fim do Campeonato Paulista de 2014.

“Já trabalhei com o Oswaldo no próprio Santos em 2005. Além de um grande técnico, ele é de um excelente caráter e uma das pessoas mais éticas que tive a oportunidade de conhecer no futebol. O clube acertou em cheio em sua contratação”, disse o jogador, que na última temporada trocou a posição de origem, na lateral-esquerda, para atuar como meia.

Será a terceira passagem do ex-técnico do Botafogo pelo clube da Vila Belmiro. A primeira foi em 1997, como auxiliar de Vanderlei Luxemburgo, a outra em 2005, já como efetivado no cargo.

Léo e Oswaldo de Oliveira devem se reapresentar ao clube no dia 6 de janeiro, quando o Santos vai iniciar a pré-temporada. “O Oswaldo é um líder moderno, que conquista o respeito de maneira natural. Dessa forma, o jogador comandado por ele sabe que tem sempre um canal aberto para o diálogo. Isso é muito importante para o trabalho em grupo”, afirmou.