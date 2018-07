Veterano, Maicon celebra convocação e promete volta por cima

ROMA - Contratado há algumas semanas para a nova temporada do futebol italiano, o lateral-direito Maicon foi apresentado somente nesta quinta-feira na Roma. Em sua nova equipe ele deve ter mais chances do que na anterior, o Manchester City, onde sofreu com lesões e com a concorrência no elenco e pouco atuou. O jogador não escondeu a empolgação com a nova oportunidade na carreira e, principalmente, com a convocação para a seleção brasileira para os amistosos contra Austrália e Portugal.

Maicon ainda comentou sobre sua relação com o técnico Luiz Felipe Scolari, com quem vinha conversando durante sua passagem pelo City. "Nós não fizemos nenhuma promessa, mas ele me disse que ia ficar de olho em mim. O ano passado não correu bem, mas graças a Deus agora estou de volta para disputar amistosos pela seleção", declarou.

O jogador de 32 anos explicou porquê escolheu a Roma e prometeu voltar às boas atuações com a camisa do time italiano. "Eu segui o meu coração e escolhi a Roma porque eles mostraram que me queriam mais do que qualquer clube. Eu vou fazer de tudo para recompensar esta grande confiança em mim."

O lateral inclusive minimizou a passagem ruim pelo City e garantiu que não tem nada a provar no futebol. "Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu preciso deixar meu futebol falar por mim, tirando isso nada importa. Estou pronto para fazer o que o técnico pedir para mim", afirmou.