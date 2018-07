Veterano Puyol vive 1º dia de trabalho na direção do Barcelona

Acostumado aos desafios em campo, o ex-zagueiro Carles Puyol iniciou nesta segunda-feira uma nova página de sua vida profissional. Após 15 anos defendendo as cores do Barcelona dentro das quatro linhas, o ídolo da torcida catalã viveu seu primeiro dia como assistente da direção esportiva do clube.

A ideia do Barcelona é que o ex-zagueiro trabalhe na função para ganhar experiência e um dia vir a ser o diretor esportivo do clube. O cargo atualmente é ocupado por outro grande ídolo da história catalã, o ex-goleiro Zubizarreta, que será justamente o mentor de Puyol na nova função.

Puyol esteve no camarote da presidência do clube no Camp Nou no último sábado, para acompanhar a vitória sobre o Athletic Bilbao. Nesta segunda, foi apresentado a alguns membros do corpo diretivo do clube e, depois, foi ao campo de treinamento assistir ao treino comandado por Luis Enrique.