Veterano Ricardo Carvalho é anunciado por time de Oscar e Hulk na China

O zagueiro Ricardo Carvalho foi anunciado nesta quarta-feira como novo reforço do Shanghai SIPG, da China. Aos 38 anos, o veterano estava sem clube desde o fim da última temporada europeia e chega para fortalecer o elenco que conta com nomes como os do meia Oscar e do atacante Hulk.

"Nós damos boas-vindas a Carvalho por sua chegada e estamos convencidos de que ele tem tanto a habilidade quanto a experiência para fortalecer nossa defesa na próxima temporada", explicou o Shanghai SIPG em comunicado.

Ricardo Carvalho chega com um currículo bastante vencedor ao emergente futebol chinês. Foi revelado pelo Porto, onde conquistou a Liga dos Campeões em 2003/2004. Em 2004, chegou ao Chelsea e em seis temporadas venceu três vezes o Campeonato Inglês. Pelo Real Madrid, faturou um Espanhol. Em 2013 foi contratado pelo Monaco, onde estava até o fim da última temporada.

O zagueiro também tem longa história na seleção portuguesa e fez parte do grupo que conquistou a Eurocopa do ano passado. Além de Oscar e Hulk, ele terá a companhia de outro brasileiro no Shanghai SIPG: o atacante Elkeson.