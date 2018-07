Veterano Rivaldo festeja sua nova chance no time titular do São Paulo

SÃO PAULO - Depois de se destacar na vitória sobre o Cruzeiro, na rodada passada, Rivaldo comemorou neste sábado mais uma chance no time titular do São Paulo.

O meia foi confirmado na equipe que vai enfrentar o Internacional, domingo, no Beira-Rio. Será seu segundo jogo como titular do time neste Brasileirão.

"Fico feliz que o Milton [Cruz, técnico interino] tenha me dado esta oportunidade de jogar. Passei 5 meses entrando por pouco tempo [nos jogos], sem ter muita oportunidade. E logo no primeiro jogo do Milton, já ganhei uma chance. Nós fomos bem e agora quero me manter bem para ficar no time", afirmou, em entrevista à TV Globo.

Satisfeito com o resultado do sábado passado, Milton Cruz repetirá a escalação do São Paulo, algo inédito neste Campeonato Brasileiro.

A novidade do time estará no banco de reservas. Cícero, recém-contratado, foi relacionado para a partida e poderá fazer sua estreia com a camisa do time.

O São Paulo está escalado com: Rogério Ceni; Jean, Xandão, Rhodolfo e Juan; Casemiro, Wellington, Rodrigo Souto e Rivaldo; Marlos e Dagoberto.

Confira a lista de jogadores relacionados:

Goleiros: Rogério Ceni, Denis e Léo

Laterais: Juan e Jean

Zagueiros: Rhodolfo, Xandão, Luiz Eduardo

Meio-campistas: Casemiro, Carlinhos, Rodrigo Souto, Wellington, Rodrigo Caio, Marlos, Rivaldo, Cícero, Zé Vitor e Dener

Atacantes: Dagoberto e Fernandinho