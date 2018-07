Veterano Salcido será titular do México contra a Holanda

O técnico Miguel Herrera confirmou neste sábado que vai apostar no veterano Carlos Salcido, de 34 anos, no time titular do México para a partida de domingo, contra a Holanda, em Fortaleza, pelas oitavas de final da Copa. O jogador será o substituto de Jose Vasquez, que recebeu dois cartões amarelos na primeira fase e está suspenso.

"Carlos (Salcido) é um jogador com muita experiência. Talvez ele não nos dê a intensidade que o Vasquez nos dá, mas ele é a experiência. O tempo de bola dele é bom, o senso de posicionamento dele é bom ele é bom na bola parada e isso pode ser a chave", comentou o treinador, em entrevista coletiva.

Salcido, que atualmente defende o Tigres, está na sua terceira Copa do Mundo e só jogou alguns segundos contra Camarões, entrando já aos 47 minutos do segundo tempo. Diante da Holanda, fará sua 122.ª partida com a camisa do México, tendo sido ele um dos três veteranos do time campeão olímpico em Londres em 2012.

Outro jogador de renome no elenco, Javier Hernandez segue no banco de reservas, com Oribe Peralta e Giovani dos Santos como titulares do ataque. "Chicharito (Hernandez) tem sido importante para o time. "A coisa que eu mais aprecio é que nunca baixou a cabeça, o que a gente imagina que poderia acontecer por eu não termos escalado ele de início", explicou o treinador.