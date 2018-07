O Santos quer renovar com o veterano volante Renato. Nas primeiras conversas entre as partes, as negociações avançaram, e o acerto para mais um ano está próximo. Quando foi contratado do Botafogo, o atleta de 35 anos aceitou reduzir os salários de R$ 380 mil para R$ 80 mil.

Em 2014, entretanto, o experiente atleta atuou apenas 14 vezes e deu uma assistência, depois deter retornado ao clube no qual se consagrou atuando na geração que tinha Diego e Robinho como principais destaques.

Já Bruno Uvini, Nailson, Neto, Vinicius, Jorge Eduardo, Rildo e Giva, também em fim de contrato, estão com a situação indefinida no clube, que atravessa séria crise financeira e por isso sofre para montar o seu elenco.