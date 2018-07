Veterano zagueiro Vidic acerta rescisão com a Inter de Milão A Inter de Milão anunciou na noite da última segunda-feira que chegou a um acordo para rescindir o contrato do zagueiro Nemanja Vidic. Um dos grandes defensores do Manchester United nos últimos tempos, o sérvio não repetiu as mesmas boas atuações na Itália e se despede do clube sem deixar saudades.