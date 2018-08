Veteranos brilham e Londrina deixa zona do rebaixamento com vitória em casa

O Londrina conquistou sua primeira vitória sob o comando do técnico Roberto Fonseca e, de quebra, deixou a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta sexta-feira ao bater o Paysandu, por 2 a 1, no Estádio do Café, pela 21ª rodada.

Os experientes Thiago Ribeiro e Dagoberto marcaram para o time paranaense, que encerrou um jejum de três jogos e chegou aos 24 pontos, deixando para trás o próprio Paysandu por causa do saldo de gols (-4 contra -8). Essa foi a terceira derrota seguida dos paraenses, agora em crise.

A partida começou equilibrada, mas aos poucos o Londrina foi ditando o ritmo e abriu o placar aos 27 minutos. Thiago Ribeiro recebeu lançamento de Jardel, deixou Guilherme Teixeira para trás e bateu na saída de Renan Rocha. O gol acordou o Paysandu, que pressionou até conseguir o empate aos 44 minutos em chute colocado de Renato Augusto. Antes, Matheuzinho havia impedido o gol do volante paraense ao salvar em cima da linha.

Logo aos oito minutos do segundo tempo, Dagoberto recebeu lançamento e, com uma bomba de fora da área, colocou o Londrina mais uma vez na frente do placar. O Paysandu sentiu e viu os donos da casa criarem boas oportunidades com Higor Leite e Dagoberto. Nos minutos finais, os paraenses foram para o ataque, mas não conseguiram furar o bloqueio adversário.

Os dois times voltam a campo às 19h15 da próxima terça-feira, pela 22ª rodada. O Londrina recebe a Ponte Preta, novamente no Estádio do Café, enquanto o Paysandu enfrenta o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 2 x 1 PAYSANDU

LONDRINA - Vagner; Matheuzinho (Moisés Gaúcho), Luizão, Lucas Costa e Sávio (Victor Luiz); João Paulo, Jardel e Higor Leite; Dagoberto, Paulinho Moccelin e Thiago Ribeiro (Safira). Técnico: Roberto Fonseca.

PAYSANDU - Renan Rocha; Perema (Hugo Almeida), Fernando Timbó (Edmar) e Guilherme Teixeira (Claudinho); Maicon Silva, Nando Carandina, Renato Augusto, Pedro Carmona, Thomaz e Guilherme Santos; Mike. Técnico: Guilherme Alves.

GOLS - Thiago Ribeiro, aos 27, e Renato Augusto, aos 44 minutos do primeiro tempo. Dagoberto, aos 8 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luizão, Thiago Ribeiro, Matheuzinho, Dagoberto, Safira e Paulinho Moccelin (Londrina); Renato Augusto (Paysandu).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

RENDA - R$ 13.266,00.

PÚBLICO - 963 pagantes (1.106 no total).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).