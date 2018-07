Veteranos reforçam time misto da Ponte Preta na Copa do Brasil O técnico Guto Ferreira pretende mais uma vez apostar em uma formação alternativa para o jogo da Ponte Preta contra o Moto Club-MA, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil. Ao contrário do primeiro jogo, o "mistão" será reforçado por três veteranos: o goleiro Marcelo Lomba, o zagueiro Tiago Alves e o atacante Borges.