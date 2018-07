Vexame nas Eliminatórias derruba técnico do Canadá A humilhante eliminação nas Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2014 provocou a demissão do técnico da seleção canadense. Stephen Hart entregou o cargo nesta quinta-feira, dois dias depois do Canadá ser goleado por 8 a 1 para Honduras, na cidade de San Pedro Sula, e ficar fora da competição.