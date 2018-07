Vice-artilheiro do Paranaense, Vinícius é o novo reforço da Ponte Preta

CAMPINAS - Apesar de o Campeonato Brasileiro da Série B já ter se iniciado, a Ponte Preta ainda não está com o elenco fechado, e nesta segunda-feira anunciou mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Vinícius, que foi vice artilheiro do Paranaense, com oito gols, defendendo o Arapongas.

Aos 22 anos, o atacante defendeu o Fortaleza antes de ser contratado pelo Arapongas. Vinícius esteve realizando exames médicos na manhã desta segunda-feira no Moisés Lucarelli e já participou de seu primeiro treinamento com os novos companheiros.

Além de Vinícius, o técnico Dado Cavalcanti tem à disposição os titulares Edno e Alexandro, além de Rossi, Ademir e Antônio Flávio. Agora, o número de reforços contratados pela Ponte para a Série B chega a seis. Antes, foram anunciados o lateral-direito Daniel Borges, o lateral-esquerdo e volante Juninho, os volantes Adilson Goiano e Elton, o meia Léo Cittadini e os atacantes Alexandro e Edno.

Ainda sem vencer sob o comando de Dado - três jogos e três empates - a Ponte terá a semana livre antes de voltar a campo no próximo sábado, contra o Luverdense, às 16h20, no Estádio Moisés Lucarelli, pela terceira rodada da Série B.