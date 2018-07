Vice-campeão, Roger ironiza situação do Corinthians Azarão entre os três clubes que disputavam o título brasileiro neste domingo, o Cruzeiro não foi campeão. Mas a vitória dramática sobre o Palmeiras em Sete Lagoas por 2 a 1 rendeu ao time mineiro o vice-campeonato, uma vaga na fase de grupos da Libertadores e o gostinho de deixar o Corinthians em terceiro, após o jogo polêmico do Pacaembu, no dia 13 de novembro.