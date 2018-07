Vice com o Botafogo, Ricardo Gomes confirma proposta do Cruzeiro

O Botafogo ficou sem o título do Campeonato Carioca - conquistado neste domingo pelo Vasco - e pode ficar sem seu treinador também. Após a decisão no estádio do Maracanã, no Rio, neste domingo, Ricardo Gomes revelou em entrevista coletiva que recebeu uma proposta do Cruzeiro para a sequência da temporada. O treinador afirmou que dará uma resposta até esta terça-feira.

"Não tinha nada até pouco tempo. Agora tem uma proposta. Vou conversar com o presidente (Carlos Eduardo Pereira) nesta segunda e não é segredo para ninguém. Mas resolverei isso somente na terça-feira. Tudo o que fizemos até agora será levado em consideração", disse o treinador do Botafogo.

Ricardo Gomes chegou ao clube alvinegro em junho do ano passado após a demissão de René Simões. Depois de ficar quatro anos afastado do futebol devido a um AVC, foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro e renovou o contrato até o fim de 2016.

Entre os jogadores, o goleiro e capitão Jefferson deixou o Maracanã de cabeça erguida. "Fomos bem. Saímos de cabeça erguida. Mas só um poderia ser campeão e o Vasco levou a melhor", resumiu.