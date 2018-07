Vice da Copa coloca anúncio na internet para achar novo time

A internet é a aposta de um vice-campeão de Copa do Mundo para sair do desemprego e achar um novo clube para atuar em 2015. O volante Demy de Zeeuw, que jogou pela Holanda em 2010, colocou um anúncio com o currículo no Linkedin, rede social focada em empregos. Com números e histórico na carreira, além de vídeos, a página tem como intuito recolocar o atleta em algum time depois de seis meses.

A última equipe de Zeeuw foi o Anderlecht, da Bélgica. O contrato acabou no meio do ano e desde então o volante de 31 anos está sem jogar. Na página, o volante explica que procura times na Europa, Oriente Médio ou na MLS, a liga americana de futebol. "Joguei 27 partidas pela Holanda, incluindo uma Eurocopa e uma semifinal de Copa, em 2010, na África do Sul, além de 18 partidas de Liga dos Campeões e três gols", escreveu o jogador em seu currículo, que detalha as passagens anteriores por outros times.

Zeeuw começou a carreira no Go Ahead Eagles, passou pelo AZ Alkmaar e teve como principal clube o Ajax, por onde jogou entre 2009 e 2011. Depois, deixou o futebol holandês e seguiu para o Spartak Moscou da Rússia. Sem convencer em campo e com problemas de lesões, foi emprestado para o Anderlecht, último clube que defendeu.

Na Copa de 2010 o jogador teve uma breve participação em campo. Na semifinal, contra o Uruguai, foi titular, porém, levou um chute na boca durante uma disputa com o lateral Cáceres no primeiro tempo. Com o lance, precisou deixar o time ainda no intervalo da partida.