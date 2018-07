Vice da Fifa desiste da eleição para presidente

"Não estou pensando em disputar a presidência em 2011", avisou Chung Mong-joon, em entrevista nesta terça-feira, em Seul, desmentindo o que havia dito na semana passada em Londres. Segundo ele, seu foco agora é ajudar a candidatura da Coreia do Sul a ser escolhida sede da Copa do Mundo de 2022, em eleição que acontecerá no dia 2 de dezembro.

Blatter já confirmou que será candidato à reeleição no pleito de maio, quando buscará o seu quarto mandato seguido na presidência da Fifa. Até agora, não surgiu nenhum adversário para o suíço. Por isso mesmo, Chung Mong-joon havia dito na semana passada que deveria haver outro candidato, colocando-se ele próprio como opção para a empreitada.

Mas Chung Mong-joon mudou o discurso. "O objetivo principal, para mim e para o governo sul-coreano, é receber a Copa do Mundo de 2022", afirmou o dirigente, lembrando que a candidatura da Coreia do Sul irá enfrentar Catar, Austrália, Japão e Estados Unidos na eleição de dezembro, quando ele próprio terá direito a um dos votos do Comitê Executivo da Fifa.