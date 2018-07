Vice de futebol confirma motim no São Paulo por atraso de pagamento

O vice-presidente de futebol do São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro, confirmou nesta sexta-feira que o elenco fez um pacto para não falar com a imprensa, atitude em resposta ao atraso no pagamento de direitos de imagem. Em entrevista à rádio Transamérica, o dirigente disse entender a insatisfação do elenco e afirmou que parte da pendência já está quitada.

Nos últimos dias os jogadores se recusaram a falar com os jornalistas, depois de o clube atrasar os pagamentos dos direitos de imagem de dezembro e janeiro, mais a premiação por vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. "Houve um movimento dentro do vestiário, alguns querendo o silêncio, outros querendo mais calma, porque sabiam que íamos pagar. Mas isso está superado agora", afirmou o dirigente.

Ataíde explicou que os direitos de imagem são pagos no mês seguinte, sempre no dia dez. A pendência até esta sexta-feira é de somente nove dias, referentes a janeiro. O São Paulo espera achar recursos na próxima semana para fazer uma reserva de dinheiro e evitar novos atrasos. O trunfo do clube é fechar um novo acordo de direitos de transmissão de TV, que será selado ou com a TV Globo ou com o Esporte Interativo.

O problema com os direitos de imagem criou um clima ruim no elenco, segundo Ataíde. "É inadmissível o atraso e isso cria um clima ruim no vestiário. Acho favorável a manifestação, é livre. Nenhuma empresa pode atrasar o pagamento", afirmou. No ano passado o São Paulo passou pela mesma situação e chegou a ficar quatro meses sem pagar o elenco.

O vice de futebol também atacou durante a entrevista o empresário Abílio Diniz, que criticou recentemente a falta de colaboração do departamento do futebol do São Paulo em colaborar com a auditoria externa realizada no clube. "Ele tem feito críticas a mim indevidas, que eu não aceitei. Ele disse que eu não entendo de futebol, mas qual a experiência dele no futebol? O que ele entende de futebol?", criticou.