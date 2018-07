Vice de futebol da Portuguesa nega ir à Justiça comum para salvar o time

SÃO PAULO - O vice-presidente de futebol da Portuguesa, Roberto dos Santos, negou nesta sexta-feira recorrer à Justiça comum caso a Portuguesa seja punida pela escalação do meia Héverton. "Não há a mais remota possibilidade de o clube entrar na Justiça comum", disse o dirigente ao Estado. O time paulista pode perder quatro pontos e, com isso, ser rebaixado para a Série B do Brasileirão no lugar do Fluminense.

Em entrevista à reportagem do Globo.com, Roberto dos Santos afirmou que entraria na Justiça comum se a Portuguesa fosse punida e rebaixada. Na declaração, o dirigente disse que o rebaixamento iria "causar um enorme prejuízo" para o clube. Na tarde desta sexta-feira, porém, o vice de futebol negou ter dado a declaração. Segundo a assessoria da Portuguesa, o clube não faria algo proibido pela Fifa.

De acordo com o artigo 59 do estatuto da Fifa, os times devem levar "qualquer desavença à jurisdição da associação ou a um tribunal arbitral". O trecho reitera a proibição. "As associações nacionais, clubes ou membros de clube não têm permissão para submeter disputas com a Federação ou outras associações, clubes ou membros de clube a um tribunal de justiça, e eles devem concordar em submeter cada uma das disputas a um tribunal arbitral nomeado com o consentimento de todos", diz trecho do documento. A entidade máxima do futebol pode, inclusive, punir os clubes por tal atitude.

O diretor jurídico da Portuguesa, o advogado Orlando Cordeiro de Barros, tambpem afirmou que a Justiça comum não será acionada. "Prefiro não falar em Justiça comum. Até porque teríamos que esgotar toda as instâncias desportivas. Temos argumentos de que a Portuguesa não errou no caso do Héverton. Estamos dentro da lei. Temos consciência disso", argumentou.

O jogador foi expulso na partida contra o Bahia, na 36.ª rodada do Brasileirão. Doze dias depois, dois antes da realização da rodada derradeira do torneio, Héverton foi julgado pelo STJD e punido com dois jogos de suspensão. O meia já tinha cumprido a suspensão automática contra a Ponte Preta e deveria também ficar fora da partida final. Héverton, contudo, entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo. Pelo regulamento, a Portuguesa deveria perder três pontos pela irregularidade e mais o ponto conquistado na partida como punição, já que houve empate com o Grêmio.

O clube alega que só foi comunicado oficialmente sobre a punição de Héverton na segunda-feira, através de um fax. E, como sábado e domingo não são dias úteis, Orlando Cordeiro de Barros entende que não houve tempo hábil da comunicação, mesmo com a presença do advogado Osvaldo Sestário, representante da Lusa, no julgamento de sexta no STJD.

O caso Héverton será julgado na segunda-feira. Na ocasião, a 1.ª Comissão Disciplinar do tribunal vao julgar também a escalação do lateral-esquerdo André Santos, do Flamengo.