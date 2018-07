Vice de futebol vai cobrar elenco são-paulino em reunião

O fiasco diante do Bragantino na Copa do Brasil ainda renderá um duro golpe aos jogadores do São Paulo. O vice de futebol do clube, Ataíde Gil Guerreiro, não pretende deixar o resultado negativo passar em branco e fará nesta sexta-feira uma reunião com os jogadores e comissão técnica para cobrar reação após o fraco desempenho contra o Bragantino, quarta, em que o time caiu por 3 a 1, de virada, em pleno Morumbi.

O encontro só não acontecerá nesta quinta porque o dirigente precisou viajar ao Rio a negócios, mas assim que estiver de volta vai enquadrar o grupo, que tem pela frente o clássico com o Palmeiras, domingo, no Pacaembu, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Nacional, o São Paulo está bem, com 23 pontos, mas agora eliminado da Copa do Brasil.

Ataíde ficou transtornado com a apatia do São Paulo e já no vestiário discutiu duramente com alguns jogadores, com o técnico Muricy Ramalho e até com o presidente Carlos Miguel Aidar, com quem ficou irritado pelo fato de ele ter confirmado a negociação com o Barcelona para vender Douglas.