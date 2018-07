Vice do Atlético-PR pede 'responsabilidade' a Adriano Possível destino de Adriano em 2014, o Atlético Paranaense mantém a cautela antes de confirmar qualquer acerto com o atacante. O vice-presidente Luiz Salim Emed acredita que a recuperação do jogador depende mais dele mesmo do que da estrutura oferecida pelo clube. O atacante iniciou na terça-feira um trabalho de recuperação física no Centro de Treinamento do Atlético-PR, considerado um dos mais modernos do Brasil.