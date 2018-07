Vice do Fla deixa Vasco na fase preliminar e Atlético-MG fora da Libertadores

Rivalidade à parte, o vice-campeonato do Flamengo na Copa Sul-Americana afetou diretamente a próxima temporada de Vasco e Atlético Mineiro. O revés do rubro-negro fará o clube de São Januário disputar a fase preliminar da Copa Libertadores de 2018, enquanto o time de Belo Horizonte não participará do torneio continental.

A conquista do título pelo Flamengo, possibilidade frustrada com o empate por 1 a 1 com o Independiente no Maracanã, levaria o Atlético-MG a disputar a Libertadores pelo sexto ano seguido, mesmo tendo terminado o Campeonato Brasileiro somente na nona colocação.

O Brasileirão distribuiu seis vagas na Libertadores, mas como Grêmio, campeão da Libertadores, e Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, ficaram no G-6, a zona de classificação se ampliou até o G-8 do torneio nacional. Um título do Flamengo na Sul-Americana também garantiria o nono colocado. Mas como isso não ocorreu, o Atlético-MG vai disputar a Sul-Americana em 2018.

A situação do Vasco era menos dramática. O clube de São Januário foi o sétimo colocado do Brasileirão e já estava assegurado na Libertadores, mas nas fases preliminares. O torneio nacional garantia quatro times na etapa de grupos, para a qual Grêmio e Cruzeiro asseguraram presença através de outras competições, o que também ocorreria com o Flamengo em caso de título na noite desta quarta.

Com isso, em 2018, o Brasil será representado na Libertadores por Grêmio, Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco e Chapecoense. Já os times presentes na Sul-Americana serão Atlético-MG, Botafogo, Atlético-PR, Bahia, São Paulo e Fluminense - o Sport herdaria a vaga do time mineiro em caso de conquista do Flamengo nesta quarta.

O título da Sul-Americana também favoreceu o América Mineiro, campeão da Série B em 2017, que vai entrar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, Santos, Corinthians, Flamengo, Vasco e Chapecoense (classificados para a Libertadores); Bahia (campeão da Copa do Nordeste de 2017); e Luverdense (campeão da Copa Verde de 2017) são os outros dez times previamente assegurados nessa fase adiantada do torneio nacional.