Vice do Santos diz que prioridade do clube em 2018 será a Libertadores

Presente no sorteio que definiu as chaves da Copa Libertadores, o vice-presidente do Santos, Orlando Rollo, garantiu na noite desta quarta-feira que a prioridade do clube em 2018 será a disputa da competição sul-americana.

"Nosso foco total é na Libertadores deste ano", assegurou o dirigente, em entrevista à Fox Sports. Ele previu dificuldades para o Santos nesta edição. "Esta é a Libertadores que tem o maior número de campeões dos últimos anos. Deve ser a edição mais disputada das últimas temporadas."

Pelo sorteio, realizado no Paraguai, o Santos enfrentará no Grupo 6 o Estudiantes, da Argentina, o Real Garcilaso, do Peru, e um rival ainda não definido, que sairá da fase preliminar.

Para Orlando Rollo, a chave é equilibrada. "A fase de chaves é realmente muito difícil, mas estamos confiantes. O Estudiantes já foi campeão. Vamos jogar na altitude contra o Real Garcilaso. Será uma chave bem difícil", declarou.