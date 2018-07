Vice do Torneio Finalización, Tolima encara Corinthians na Pré-Libertadores

O Tolima será o adversário do Corinthians na fase preliminar da Libertadores. A equipe perdeu para o Once Caldas, na noite de domingo, em Manizales, por 3 a 1, e ficou com a terceira vaga do país para o torneio continental, enquanto o Once Caldas ganhou o título do Torneio Finalización colombiano e ficou com a segunda vaga.

O primeiro duelo será no Estádio do Pacaembu, em 26 de janeiro. O segundo jogo no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, está marcado para o dia 2 de fevereiro. Caso o Corinthians supere o Tolima, vai integrar o equilibrado Grupo 7, juntamente com Cruzeiro, Estudiantes (Argentina) e Guarany (Paraguai).

Na final de domingo, o Once Caldas chegou a estar vencendo por 3 a 0, com gols de Castrillón, Uribe e Mena. Aguillar diminuiu para o Tolima, que precisava de mais um gol para levar a decisão para os pênaltis, pois vencera o primeiro jogo em seu estádio por 2 a 1, mas não teve sucesso.

Esta será a quinta participação do Tolima, fundado em 1954, na Libertadores. Seu melhor desempenho foi em 1982, quando chegou às semifinais. A equipe manda os seus jogos na cidade de Ibagué, a 1.225 metros de altitude.

A Libertadores de 2011 já tem todos os seus participantes definidos. Confira os confrontos da fase preliminar e os grupos da competição:

Fase preliminar:

Jogo 1: Corinthians (BRA) x Deportes Tolima (COL)

Jogo 2: Jaguares de Chiapas (MEX) x Alianza Lima (PER)

Jogo 3: Cerro Porteño (PAR) x Deportivo Petare (VEN)

Jogo 4: Unión Española (CHI) x Bolívar (BOL)

Jogo 5: Independiente (ARG) x Deportivo Quito(ECU)

Jogo 6: Grêmio (BRA) x Liverpool (URU)

Grupo 1: San Martín (PER), Libertad (PAR), Once Caldas (COL) e San Luis (MEX)

Grupo 2: Junior (COL), León de Huánuco (PER), Oriente Petrolero (BOL) e Vencedor do Jogo 6

Grupo 3: Argentinos Jrs. (ARG), Nacional (URU), Fluminense (BRA) e América (MEX)

Grupo 4: Caracas FC (VEN), Universidad Católica (CHI), Vélez Sarsfield (ARG) e Vencedor do Jogo 4

Grupo 5: Santos FC (BRA), Colo Colo (CHI), Deportivo Táchira (VEN) e Vencedor do Jogo 3

Grupo 6: Internacional (BRA), Jorge Wilstermann (BOL), Emelec (ECU) e Vencedor do Jogo 2

Grupo 7: Estudiantes de La Plata (ARG), Guaraní (PAR), Cruzeiro (BRA) e Vencedor do Jogo 1

Grupo 8: LDU (ECU), Peñarol (URU), Godoy Cruz (ARG) e Vencedor do Jogo 5