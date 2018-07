Vice, Inter de Milão termina Italiano com vitória Com a segunda colocação garantida, a Inter de Milão encerrou a sua participação no Campeonato Italiano neste domingo com a vitória, em casa, sobre o Catania por 3 a 1. O resultado deixou a equipe dirigida pelo brasileiro Leonardo com 76 pontos. Já o Catania terminou o torneio com 46 pontos.