Vice-lanterna, Atlético-PR demite Ricardo Drubscky

Drubscky havia assumido o Atlético-PR há mais de um ano, em junho de 2012, e foi sob seu comando que a equipe voltou à Série A do Campeonato Brasileiro, depois da terceira colocação na Série B. Nesta temporada, no entanto, o time não se encontrou e ficou com o vice-campeonato estadual, após a derrota na decisão para o rival Coritiba.

O Campeonato Paranaense, aliás, ficou marcado por uma polêmica decisão do Atlético-PR, que optou por disputar o torneio com sua equipe sub-23, enquanto a principal fazia excursões pela Europa com a alegação de que estava se preparando melhor para o Brasileirão. Com o início da competição no entanto, o time não se encontrou e venceu apenas uma partida até o momento.