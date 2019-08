Vice-lanterna da Série B do Brasileiro, Vitória demite o técnico Osmar Loss

Mais um técnico de um clube do Campeonato Brasileiro da Série B foi demitido neste domingo. Osmar Loss deixou o Vitória devido à sequência negativa de resultados dentro da competição. O presidente do clube, Paulo Carneiro, anunciou oficialmente a demissão em seu Twitter oficial com palavras pouco animadoras. "Osmar Loss não é mais nosso treinador. Infelizmente o resultado venceu o processo num clube que atravessa a pior crise de sua história. Ainda não temos ninguém apalavrado. Mercado muito difícil", disse.

O Vitória foi rebaixado no ano passado do Brasileirão e começou a Série B em baixa. Com apenas 11 pontos em 14 jogos, o time baiano ocupa a vice-lanterna com a mesma pontuação do América-MG, que fica em último lugar por ter menos vitórias do que os baianos: 2 a 3.

Os números são mesmo ruins em termos de resultados com três vitórias, dois empates e nove derrotas. No último sábado perdeu para o Brasil-RS por 1 a 0, em Pelotas (RS). Foi a senha para a demissão da comissão técnica.

Com 44 anos, Osmar Loss deixa o seu quinto clube profissional. Antes passou rapidamente pelo Corinthians, Juventude, Bragantino e Guarani, time paulista que dirigiu no começo do ano. Ele substituiu Claudio Tencatti entre a quarta e quinta rodadas. Ganhou duas vezes, empatou duas e perdeu seis vezes. Ficou três meses e meio no clube, que começou a temporada com Marcelo Chamusca, atualmente no CRB.