Vice-lanterna, Vitória tenta bater Cruzeiro no Mineirão para ganhar sobrevida

Vice-lanterna do Brasileirão, o Vitória tem três jogos para tentar se livrar do rebaixamento. O próximo desafio é contra o Cruzeiro, às 21h45 desta quarta-feira, no Mineirão. Como o adversário foi campeão da Copa do Brasil e apenas cumpre tabela, o time baiano espera que a motivação de permanecer na elite se imponha diante do teórico desinteresse dos cruzeirenses nesta reta final.

A preparação para o duelo em Belo Horizonte foi encerrada, nesta terça-feira, em um treinamento com os portões fechados. O técnico João Burse vai contar com o retorno do lateral-esquerdo Marcelo Benítez, que cumpriu suspensão e deve retomar a vaga que foi ocupada por Fabiano na derrota em casa por 2 a 1 para o Atlético-PR.

"Sempre há esperança. Esperança nunca se perde. Sabemos que estamos a dois pontos dos nossos adversários, mas vamos até o final", afirmou Benítez.

Outras duas mudanças serão feitas. O lateral-direito Jeferson foi expulso no jogo passado e o atacante Lucas Fernandes recebeu o terceiro cartão amarelo. Ambos vão cumprir suspensão e as vagas devem ficar com Lucas na direita e Neílton no ataque.

Com 36 pontos, o Vitória ainda tem chances de se livrar da queda, já que soma três pontos a menos que o 16.º colocado Sport, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 38 pontos. Três pontos acima da equipe baiana, Ceará e Vasco ocupam as respectivas 14ª e 15ª posições, respectivamente.

Para sair da zona de rebaixamento nesta rodada, os rubro-negros dependeriam de combinações envolvendo os jogos dos três times já citados e de América e Chapecoense, 17.º e 18.º colocados, respectivamente, ambos com 37 pontos. Entres essas partidas, há um confronto direto entre Sport e Chapecoense.

CRUZEIRO PODE TER VOLTA DE FRED

O Cruzeiro ainda não está definido para a partida desta quarta-feira. Nesta terça, o auxiliar-técnico Sidnei Lobo fechou a atividade para a imprensa e deixou um clima de mistério no ar.

Como o treinador Mano Menezes ainda está afastado por conta de um tratamento dermatológico, Sidnei Lobo vai comandar o time pelo terceiro confronto seguido - no primeiro venceu o Corinthians por 1 a 0, em casa, e no segundo perdeu para o São Paulo, pelo mesmo placar, no Morumbi.

Em relação ao time do último final de semana, Sidnei Lobo deve realizar pelo menos uma mudança. Como parte do rodízio no ataque, Fred é o favorito para ficar com a vaga de Barcos. O experiente atacante nem viajou para São Paulo. Sassá e Raniel são as outras opções. O zagueiro Dedé e o meia Arrascaeta continuam de fora porque servem as seleções brasileira e uruguaia, respectivamente.

Como garantiu a vaga na Copa Libertadores pelo título da Copa do Brasil, o Cruzeiro não tem maiores pretensões dentro do campeonato. Ocupa a oitava colocação, com 49 pontos, mas a torcida ainda espera que o time termine na frente do seu principal rival. O Atlético-MG é o sexto colocado, com 53, e briga para ficar no G6.