Vice-líder do Inglês, se reforça com jogador da seleção inglesa sub-20 Vice-líder do Campeonato Inglês, o Leicester City é a grande surpresa do futebol inglês na temporada. E a equipe do centro da Inglaterra quer mais. Pensando em melhorar no segundo turno, o clube acertou a contratação do jovem Demarai Gray, de 19 anos, que estava no Birmingham City e defende a Inglaterra no sub-20.