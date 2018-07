Vice mineiro com a Caldense, Léo Condé comandará Bragantino na temporada de 2016 No último dia do ano, a direção do Bragantino conseguiu definir o seu técnico para a temporada de 2016. É Léo Condé, técnico vice-campeão mineiro com a Caldense neste ano e destaque do Campeonato Brasileiro da Série B com o Sampaio Corrêa. Ele se apresenta neste sábado, quando o elenco inicia os treinos para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista.