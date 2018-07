Vice-presidente da Fifa é multado por 'má conduta' em investigação A Fifa anunciou nesta sexta-feira uma multa de 25 mil francos suíços (US$ 25 mil dólares) e uma advertência ao seu vice-presidente Angel Maria Villar, da Espanha, por má conduta durante as investigações a respeito da escolha das sedes das Copas do Mundo de 2018 e 2022. De acordo com o Comitê de Ética, o dirigente "não se comportou de acordo com as normas gerais de conduta".