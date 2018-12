Vice-presidente da Juventus, Nedved elogia Atlético de Madrid: 'Rival mais forte'

Vice-presidente da Juventus, o ex-jogador checo Pavel Nedved afirmou que o Atlético de Madrid é o adversário mais difícil entre os que poderiam enfrentar o time italiano. O sorteio realizado pela Uefa nesta segunda-feira colocou as equipes frente a frente nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

"Prevejo duas partidas equilibradas, com poucos gols. Caímos com o rival mais forte, mas não tem problema", comentou Nedved depois do sorteio realizado em Nyon, na Suíça. Vice-campeão da competição continental na temporada 2002/2003 pelo clube, quando não disputou a final contra o Milan porque estava suspenso, o ex-meia analisou o adversário espanhol.

"Não tivemos muita sorte, o Atlético de Madrid é um rival difícil de enfrentar, é uma equipe mais 'italiana' do que europeia. Joga com a linha de defesa baixa e sabe causar dano com os atacantes, o Antoine Griezmann e os demais", afirmou Nedved.

Treinador da Juventus, Massimiliano Allegri reconheceu a dificuldade de jogar contra o Atlético de Madrid, mas mostrou confiança. "Quem tem ambição não tem medo", resumiu o técnico, que dirigiu o time italiano nas finais da Liga dos Campeões da Europa em 2015 e 2017, edições em que foi derrotado por Barcelona e Real Madrid, respectivamente.

Pelo lado do Atlético de Madrid, o gerente de futebol do clube, Clemente Villaverde, elogiou o adversário. "Estamos felizes por poder estar nessa fase, porque é muito importante para o clube. Sabíamos que todos os times que estavam no pote 1 (das equipes que terminaram a primeira fase em primeiro lugar) eram muito fortes, assim como os que estavam no pote 2. Quem quer chegar à final, que será no nosso estádio nesta temporada, tem de competir contra os melhores e a Juventus é um deles", afirmou.

A partida de ida do confronto vai acontecer em Madri, no dia 20 de fevereiro, e a volta, no Juventus Stadium, está marcada para 12 de março. O estádio do Atlético de Madrid, o Wanda Metropolitano, vai sediar a final da Liga dos Campeões da Europa, no dia 1º de junho.