Vice-presidente de futebol do Inter morre por problema cardíaco

O Internacional está de luto. Morreu neste domingo, 25, o vice-presidente de futebol do clube, Luiz Fernando Costa, de 53 anos, que havia assumido o cargo no início deste ano, após a eleição de Vitorio Piffero para a presidência. Ele era conselheiro desde 2000 do Inter, que decretou luto oficial de três dias.

"O Sport Club Internacional comunica com pesar o falecimento do vice-presidente de futebol, Luiz Fernando Costa. Conselheiro de grandes serviços prestados ao clube desde 2000, Costa havia assumido o comando do futebol colorado para a temporada 2015", afirmou o clube em nota oficial.

O velório de Luiz Fernando Costa acontece neste domingo, a partir das 12 horas, no salão nobre do Conselho Deliberativo do Inter. "O Sport Club Internacional se solidariza neste momento de dor com todos os familiares de Luiz Fernando, ao mesmo tempo que agradece por todos os momentos de extrema dedicação deste grande colorado que deixará em todos os seus amigos e colaboradores um sentimento de grande saudade. O Clube decreta luto oficial por três dias", completou o clube.

Após a eleição de Piffero, Luiz Fernando Costa passou a atuar nas negociações do Inter para a temporada 2015, que incluíram a chegada do técnico Diego Aguirre, além do lateral Léo, do zagueiro Réver, do volante Nilton e do atacante Vitinho.

Foi exatamente após a apresentação de Vitinho que Luiz Fernando Costa teve uma isquemia coronariana em Bento Gonçalves, onde o Inter realizava parte da sua pré-temporada. Neste domingo, o dirigente não resistiu a novo problema cardíaco e morreu.