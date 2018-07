Vice-presidente do Barcelona defende Neymar após derrota no Espanhol

O vice-presidente do Barcelona, Jordi Mestre, saiu em defesa do atacante Neymar após a surpreendente derrota para o Alavés, que veio da segunda divisão. Na derrota por 2 a 1, no Camp Nou, o técnico Luis Enrique poupou jogadores como Lionel Messi, Luis Suárez e Andrés Iniesta, que entraram em campo somente no segundo tempo.

Neymar, em sua estreia na temporada, foi titular neste sábado. E ganhou o apoio do dirigente. "Neymar esteve bem [no jogo], mas não podemos esperar que ele faça tudo. Sozinho ele não ganha a partida", ponderou Mestre, insatisfeito com a atuação da equipe em casa, em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo.

O vice-presidente afirmou que o time não pode usar como desculpa o cansaço sentido pelos jogadores que defenderam suas seleções na última data Fifa, na qual disputaram partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo. Foi o caso, por exemplo, de Messi e Suárez. Preocupado, Luis Enrique poupou a dupla no primeiro tempo, já pensando na estreia do Barça na Liga dos Campeões, no meio da próxima semana.

"Estes jogos internacionais não devem ser usados como desculpa. Estamos acostumados com rotações no elenco e só os técnicos sabem como estão seus jogadores e quem está bem para jogar", disse o vice-presidente. Com a derrota, o Barcelona perdeu a primeira no Espanhol e o 100% de aproveitamento. Tem seis pontos e ocupa somente o quarto lugar.