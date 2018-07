Vice-presidente do Flamengo rebate críticas de Luxemburgo A direção do Flamengo rebateu na tarde desta terça-feira as críticas feitas pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, demitido no dia anterior. O vice-presidente de futebol, Alexandre Wrobel, desconversou ao explicar a queda do treinador e confirmou o auxiliar Jayme de Almeida no comando do time na partida contra o Náutico, na quarta, pela Copa do Brasil.