Vice-presidente do Santos nega ter feito proposta por Robinho

SÃO PAULO - O vice-presidente do Santos, Odílio Rodrigues, negou que o clube tenha feito alguma proposta ao Milan para tentar a contratação do atacante Robinho. Segundo o dirigente, o contato entre os clubes não passou de conversas.

"É um grande jogador, mas a negociação envolve valores altos e não podemos criar expectativas seguidas de frustrações. Mantivemos as conversas e estamos analisando os valores, mas ainda não fizemos oferta", disse o dirigente em entrevista ao canal Fox Sports. O Milan pede R$ 27,7 milhões para a liberação e Robinho quer ter um salário de R$ 1 milhão, o mesmo valor que ele recebeu durante sua passagem pelo Santos em 2010.

A diretoria corre para anunciar um reforço de peso já na primeira semana de janeiro. Além de Robinho, para o ataque o clube pode confirmar Nenê, do PSG. Para o meio-campo, negocia com o Santos o argentino Montillo, do Cruzeiro.