Vicente del Bosque diz que futebol está livre do doping

Os atletas espanhóis sofreram com alguns sérios problemas de doping nos últimos tempos. Mas para o técnico Vicente del Bosque, campeão do mundo com a Espanha na Copa da África do Sul, o futebol está praticamente livre do problema.

Concorrente ao prêmio de técnico do ano, Del Bosque assegurou nesta terça-feira que nunca presenciou qualquer caso de doping no futebol e contou achar difícil que isto ocorra. Também afirmou que acha praticamente impossível que jogadores melhorem sua performance com drogas proibidas e reiterou: este esporte está "completamente limpo".

Um dos casos de doping na Espanha envolve o ciclista Alberto Contador, que pode perder o título da Volta da França e ser suspenso após ser flagrado em um teste. Na semana passada, uma operação também deteve 14 atletas por suposto envolvimento com o doping.