Vicente Del Bosque faz 'bolão' e acerta Chile e Holanda como rivais

SÃO PAULO - O espanhol Vicente Del Bosque está com a pontaria afiada. O técnico campeão do mundo revelou que fez um "bolão" com alguns amigos antes do sorteio dos grupos da Copa de 2014 e garantiu ter adivinhado dois dos três rivais da Espanha: Chile e Holanda. O treinador só não acertou a presença da Austrália no Grupo B. "É um grupo difícil, mas existem outros piores, como o do Uruguai", afirmou. "Esta manhã fizemos uma pequena aposta e garanti que enfrentaríamos a Holanda."

Sobre os primeiros passos do campeão mundial no Brasil, Del Bosque afirmou que o maior objetivo é terminar em primeiro lugar na chave para evitar um confronto com o Brasil logo nas oitavas de final. "Teremos que trabalhar muito bem desde a estreia para terminarmos em primeiro no grupo", avaliou. O jogo inaugural será a reedição da final de 2010, em Salvador, no dia 13 de junho. "Os holandeses vão nos exigir o máximo." O técnico também pediu atenção ao Chile, "com jogadores habilidosos e com um estilo muito característico", e afirmou que a Austrália, apesar da pouca tradição, não pode ser subestimada.

Comandante do vice-campeão do mundo, Louis Van Gaal lamentou a composição da chave. Não só pelo confronto com a Espanha, mas também pela possibilidade de cruzamento com o Brasil. "É o pior dos grupos, porque podemos cruzar com o Brasil", disse. "Espanha e Holanda querem chegar à final, e para isso é preciso derrotar o Brasil, e eles são os favoritos. Mas tenho confiança."

Jorge Sampaoli, que lidera o Chile, está otimista com as possibilidades de sua seleção, apesar de concordar que é um grupo complicado. "Teremos de estar bem preparados porque vamos enfrentar adversários rápidos, com bons ataques. Espero estar à altura. Tomara que tenhamos um bom desempenho. Não me preocupo com os deslocamentos, os rivais me preocupam muito mais."

Já o técnico australiano Ange Postecoglou preferiu agradecer pela oportunidade de enfrentar seleções bem mais tradicionais. "É uma chave difícil, um grande desafio para nós. Mas é excitante poder jogar contra a Espanha e a Holanda. Vamos enfrentar alguns dos melhores do mundo."