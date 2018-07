Vicente del Bosque minimiza polêmica e vê ambição na Espanha

SÃO PAULO - Uma entrevista do técnico Vicente Del Bosque, em vídeo, publicada terça-feira pelo site da Fifa, causou polêmica na Espanha. Afinal, o treinador da seleção local afirmava que os "os olhos deles (jogadores da seleção), depois de terem ganhado tanto, não eram os mesmos de quando começaram", indicando que os campeões mundiais não estão com a mesma gana que em outras ocasiões.

A declaração causou mal-estar na seleção espanhola e foi rebatida no mesmo dia por Andrés Iniesta, que disse que "o cenário é outro, estamos em outro anos, mas não mudou a ambição de fazermos grandes coisas", em referência às diferenças entre a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e de 2014, no Brasil.

Nesta quarta, porém, Del Bosque teve a oportunidade de falar com a imprensa em mais um dos eventos de patrocinadores da seleção espanhola e disse que foi mal interpretado. Segundo ele, a entrevista, publicada na terça, foi gravada há pelo menos dois meses.

"Temos um grupo de jogadores com boas intenções e a prova disso foi o amistoso contra a Itália (em março), encravado no meio do Espanhol e da Liga dos Campeões, e todos viram o bom comportamento e a dedicação dos jogadores. Foi isso que eu disse nessa frase, mas o vídeo foi cortado", garantiu.

De acordo com o jornal espanhol Marca, na entrevista Del Bosque também admitiu o sabor amargo que ficou na boca depois da final da Copa das Confederações, afirmando que o grupo está com sede de revanche.